Oroscopo Gemelli del 3 luglio 2017

Oroscopo del 3 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

limitarvi non è…

La dissonanza Sole-Giove vi costringe a metter mano nel portafoglio: anche se non avete abbastanza denaro probabilmente c’è da affrontare una spesa indispensabile. Ma potreste anche superare il budget mensile, infischiandovene se andate in rosso: limitarvi non è nelle vostre intenzioni. In questo momento, infatti, i vostri bisogni vengono prima di tutto.

