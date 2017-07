Oroscopo Gemelli del 30 luglio 2017

Oroscopo del 30 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

mettere ordine…

Specializzati nel rimandare, oggi deciderete di prendere in mano la situazione e mettere ordine nelle carte, documenti, fatture… Spesso rimandate al giorno successivo, solo perché alcune cose vi annoiano. Ma è una domenica in cui vi sentite in forma, non trascinate le cose, siete rapidi ed efficienti. E una volta terminato, vi sentirete totalmente liberati!

