Oroscopo Gemelli del 4 agosto 2017

Oroscopo del 4 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

una sfida…

Luna in Capricorno non promette un venerdì piacevole e propizio al relax. Dovrete raccogliere una sfida e non innervosirvi: ossia, portare a termine qualcosa che avete intrapreso o non spendere più del dovuto… In ogni caso, in voi ci sarà una sorta di angelo che vi impedirà di prendere le cose alla leggera. Nati a fine maggio: dovrete dire ciò che avete nel cuore a un amico, il partner o un familiare ma fate attenzione a non offendere.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]