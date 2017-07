Oroscopo Gemelli del 4 luglio 2017

Oroscopo del 4 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

volete concludere ma…

Pensate sia urgente concludere, avete il timore che evitando di agire potreste perdere un’occasione o un contratto importante. Ma, dicono i pianeti, potrebbe anche essere vero il contrario e rivelarsi sbagliato agire in modo prematuro. Per cui, prima di lanciarvi, apportate qualche modifica al vostro piano. Terza decade: ci sono dei limiti che non vanno superati…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]