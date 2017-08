Oroscopo Gemelli del 5 agosto 2017

Oroscopo del 5 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

è meglio non provocarvi…

Domani andrà meglio ma oggi, è meglio non provocarvi, non siete infatti molto amorevoli… Contradditori – il che riflette i vostri conflitti interiori – per ragioni oscure. Non solo, siete gelosi e in coppia avrete la tendenza a controllare il partner a cui, evidentemente non piacerà. Nati intorno al 3 e 4 giugno: vedrete una situazione per ciò che, ormai non potete più raccontarvi favole.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]