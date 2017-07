Oroscopo Gemelli del 6 luglio 2017

Oroscopo del 6 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

un incontro promettente…

Mercurio in Leone vi dà via libera per fare ciò che più vi piace, ossia soddisfare la curiosità, porvi domande, raccontare storie a modo vostro. Sarete più Gemelliche mai… In lavoro o in vacanza, sarete circondati da persone simpatiche, che forse non conoscete e che, proprio questo, stimolano la vostra curiosità. Infine, una persona potrebbe catturare il vostro interesse, sarà un incontro molto promettente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]