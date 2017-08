Oroscopo Gemelli del 7 agosto

Oroscopo del 7 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

voglia di lottare…

Il plenilunio in Acquario per il vostro segno è molto positivo: avrete voglia di lottare e, soprattutto di fare quanto è indispensabile per non rimanere vittime di voi stessi. Molti Gemelli stanno vivendo un momento di instabilità, hanno a che fare con persone manipolative, che non hanno scrupoli. Uscirne non è semplice ma l’importante è esserne coscienti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]