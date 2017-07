Oroscopo Gemelli del 7 luglio 2017

Oroscopo del 7 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli: comunicativi ma…

Non c’è nessuno più gioioso e comunicativo del vostro segno! Ma, attenzione alla senso dell’umorismo che, a volte, potrebbe risultare antipatico. Su un altro piano: potreste ricevere un’offerta interessante o incontrare una persona molto interessante a cui penserete intensamente. Non è escluso che v’innamoriate ma si tratterà di una cosa passeggera: non ci sono indicazioni planetarie della durata nel tempo.

