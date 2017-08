Oroscopo Gemelli del 8 agosto 2017

Oroscopo del 8 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

frenati da…

Non vi mancano la volontà, il coraggio, l’audacia ma alcuni Gemelli si sentono come frenati da qualcuno che, forse, tenta di farvi ragionare. Avrete la sensazione di essere come bambini a cui si fa una lezioncina e la cosa potrebbe andare avanti… Ed è inutile dire che se si tratta del partner – o dei genitori – l’atmosfera non sarà delle migliori.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]