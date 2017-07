Oroscopo Gemelli del 8 luglio 2017

Oroscopo del 8 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

cedere alla tentazione…

Vi siete impegnati, probabilmente, per risparmiare denaro e ora potreste decidere che non è più necessario. Potreste, in effetti, cedere alla tentazione invece che continuare ad accantonare denaro per eventuali tempi difficili… A spingervi non è il reale bisogno di qualcosa ma solo di appagamento: la strada più economica? siate più gentili con voi stessi!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]