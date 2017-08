Oroscopo Gemelli del 9 agosto 2017

Oroscopo del 9 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

la vostra parte di responsabilità…

Se volete che le persone cambino atteggiamento nei vostri confronti, vi prendano maggiormente in considerazione, siete voi a dover evolvere e non chi vi circonda. Facile da dire, meno facile da fare poiché potreste esser convinti che il problema è degli altri e non vostro… I Gemeli detestano sentirsi responsabili e ancora di più colpevoli. Ma se non vi assumete la vostra parte di responsabilità non arriverete da nessuna parte.

