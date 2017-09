Oroscopo Gemelli del 9 settembre 2017

Oroscopo del 9 settembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

è meglio non intervenire…

Per oggi, evitate di intervenire nei piccoli battibecchi che potrebbero guastare il fine settimana familiare. Se si tratta di figli, lasciate che sistemino i problemi per conto loro. Salvo ci sia uno squilibrio di forze e ci sia uno più fragile e vulnerabile di un altro: in questo caso, prenderne le difese sarà inevitabile.

