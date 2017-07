Oroscopo Leone del 1 luglio 2017

Oroscopo del 1 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

il successo…

La congiunzione Luna-Giove in Bilancia, per voi è una manna dal cielo! Qualsiasi attività professionale migliora notevolmente: potreste aver ricevuto delle proposte interessanti che ora evolvono o abbiate deciso di iniziare un lavoro extra o, ancora esplorare un nuovo ramo dell’abituale attività lavorativa. In ogni caso avrete successo e si parlerà, positivamente, di voi.

