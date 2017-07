Oroscopo Leone del 10 luglio 2017

Oroscopo del 10 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

una buona notizia…

Se non ci fosse la dissonanza Marte-Urano, la settimana sarebbe perfetta… Malgrado tutto, gli astri sono complessivamente positivi e potreste ricevere una buona notizia o far parlare (in bene) di voi. E se in vista avete una decisione, che nei giorni scorsi vi ha agitato, ora vi sentirete più leggeri, vedrete la situazione con maggiore chiarezza.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]