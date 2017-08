Oroscopo Leone del 11 agosto 2017

Oroscopo del 11 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

tutto è motivo di gioia…

Oggi tutto sarà motivo di gioia: partenza per le vacanze oppure qualche giorno di riposo in casa. Tutto avrà un sapore magico anche se la razionalità vi suggerisce che si tratta di un’illusione… E sul fronte finanze, non ci sono preoccupazioni, anzi dovrebbe essere un momento positivo. E se volete lanciarvi in acquisti importanti, ora è possibile!

