Oroscopo Leone del 11 luglio 2017

Oroscopo del 11 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

molto convincenti, per cui…

Mercurio e Venere in armonia con il vostro segno, potete “incantare” e convincere chiunque, vendere ghiaccio agli eschimesi… Se, dunque, avete in cottura un progetto lavorativo o personale, saprete convincere anche i sassi e nessuno potrà dire che le vostre idee non siano buone, o il progetto poco valido: conquisterete chiunque vi ascolti, otterrete il loro sostegno.

