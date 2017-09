Oroscopo Leone del 11 settembre 2017

Oroscopo del 11 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

un’attrazione per…

Venere nel vostro segno, con voi è più dolce che mai, ha buone intenzioni e non è esclusa un’attrazione… Per una persona, certo, ma potrebbe trattarsi di un bell’oggetto, un vestito o un accessorio. Il fascino è al top e avete tutte le possibilità di fare una conquista. Non solo, una somma di denaro potrebbe piovere dal cielo: visto che spesso il Leone ama il gioco, tentate la fortuna (senza spendere un capitale)!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]