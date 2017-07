Oroscopo Leone del 12 luglio 2017

Oroscopo del 12 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Leone: un’opportunità…

Mercurio in buon aspetto con Giove fanno arrivare un’opportunità, si aprono nuove porte. Ma potreste anche ricevere un documento ufficiale, ad esempio un diploma o la patente… E’ un aspetto che promette comunque la riuscita. Non è escluso prendiate una decisione drastica che, per il momento, terrete per voi: volete giustamente maturarla per conto vostro.

