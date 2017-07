Oroscopo del 13 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

una consistente somma di denaro…

L’armonia Mercurio-Giove, per il vostro segno, oggi si manifesta attraverso il denaro: potreste, infatti, guadagnare una consistente somma. Ne avrete lieta notizia… Terz decade: affaticati, poco in forma ma da giovedì prossimo vi riprenderete.

