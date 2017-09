Oroscopo Leone del 13 settembre 2017

Oroscopo del 13 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

riconoscere di aver sbagliato…

Vi renderete conto della portata di alcuni avvenimenti del recente passato e, anche se per voi è difficile, oggi farete ammenda. Per il Leone, a cui non piace riconoscere di aver sbagliato, è un fatto raro. Sia chiaro, ciò non significa che arriverete al punto di accusarvi di tutto e flagellarvi, su questo potete tutti stare tranquilli.

