Oroscopo Leone del 14 agosto 2017

Oroscopo del 14 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

molto competitivi…

Molto competitivi in qualsiasi settore, talvolta nei confronti di voi stessi…. Potreste lottare contro un atteggiamento che non vi sembra positivo o per superarvi in uno sport. Ma in programma potrebbero esserci varie rivalità e il consiglio astrale è quello di non lanciarvi in inutili rischi! E anche alla guida, prodenza.

