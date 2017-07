Oroscopo Leone del 14 luglio 2017

Oroscopo del 14 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

battutine velenose…

Sarete soddisfatti del fine settimana e di un’eventuale partenza, ma a partire da domani: oggi, evitate di arrabbiarvi per delle sciocchezze. Molto sensibili ed emotivi ed è uno stato d’animo che non vi piace poiché vi fa sentire vulnerabili. Per questo darete colpa agli altri e farete battutine velenose; ovviamente, ciò creerà un’atmosfera conflittuale ma, per fortuna, solo per qualche ora.

