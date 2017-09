Oroscopo Leone del 14 settembre 2017

Oroscopo del 14 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

un po’ scombussolati…

Concluderete la settimana in bellezza ma, oggi e domani, avete tutto l’interesse a mostrare riservatezza. Oltretutto, non siete in formissima, potreste sentirvi un po’ scombussolati… Terza decade: voi, al contrario, avete voglia di vivere il momento presente e quel che di bello vi offre. Ad esempio, un rinnovamento nella coppia o l’avvio di una nuova storia d’amore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]