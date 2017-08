Oroscopo Leone del 15 agosto 2017

Oroscopo del 15 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

l’importante è partecipare…

La vostra volontà, il desiderio più intenso sarà quello di partecipare: in caso contrario vi sentirete eeclusi e per il Leone, non c’è cosa peggiore! Potrebbe trattarsi di partecipare a una competizione sportiva, a un gioco o un’uscita di gruppo… A meno che non vi troviate in compagnia di amici e capiate che sono poco entusiasti all’idea di fare ciò che avete deciso voi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]