Oroscopo Leone del 15 aprile 2017

Oroscopo del 15 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Leone: in vena di sedurre…

Oltre a essere bravi e coraggiosi come ieri, oggi possedete un’indicutibile eleganza nel modo di fare e curate molto l’immagine, come è tipico d’altra parte, del Leone. Gli sguardi di chi vi circonda per voi hanno molta importanza ma non tanto come quelli che avete per voi stessi! A volte siete perfino impietosi e, sul fronte look, non vi concedete errori. E visto che oggi vi farete belli più del solito, ci si può chiedere se non abbiate qualcuno da sedurre…

