Oroscopo Leone del 15 luglio 2017

Oroscopo del 15 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

cambiare aria…

Fine settimana inquieto, avete bisogno di cambiare aria… Ma pur di difendere le vostre idee, sarete anche molto duri, perfino aggressivi. Saranno probabilmente numerose le partenze per le vacanze e con la Luna in Ariete, nel – vostro – settore dei viaggi non c’è dubbio che tutto andrà bene. Ma da un punto di vista psicologico, non sopporterete che venga messa in discussione la vostra autorità: potreste battibeccare, anche con persone sconosciute.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]