Oroscopo Leone del 15 settembre 2017

Oroscopo del 15 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

l’amore regala la felicità…

L’armonia tra Venere – nel vostro segno – e Giove, decuplica il potere di seduzione e vi dà la possibilità di sedurre più o meno chi volete… Di sicuro, in coppia vivrete momenti felici – per alcuni c’è la nascita di un figlio/a – e chi è solo, fare (o fatto di recente) uno splendido incontro: non si tratterà di una storiella ma di una relazione stabile. L’unico consiglio astrale è quello di non mostrare possessività…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]