Oroscopo Leone del 16 aprile 2017

Oroscopo del 16 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Leone: se avete un progetto…

L’arrivo di Marte in Gemelli, la prossima settimana, vi piacerà molto: non avrete più ostacoli anzi, tutto si snoderà velocemente. Ne riparleremo ma se avete un progetto in cantiere, il transito vi metterà in grado di concretizzarlo. E questa domenica, siete di buonumore, avete voglia di piacere, di conquistare: probabilmente per testare se il vostro potere di seduzione funziona sempre…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]