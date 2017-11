Oroscopo Leone del 16 novembre 2017

Oroscopo del 16 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

rallentare il ritmo…

Voglia di coccolarvi, indulgere in qualche piccolo piacere della vita: l’aspetto Venere-Nettuno potrebbe far rallentare il ritmo e pensare di più a voi stessi… Non è escluso, tuttavia, che mentre siete immersi in questa atmosfera sognante, siate costretti a risolvere un problema: un approccio determinato e rapido, vi metterà in grado di sbarazzarvene in un nanosecondo. Poi potrete tornare a sognare.

