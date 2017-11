Oroscopo Leone del 17 novembre 2017

Oroscopo del 17 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

fare chiarezza…

Atmosfera gioiosa, socievole ma soprattutto se accettate inviti o in vista c’è una riunione, una festicciola in casa vostra: sarete ospiti perfetti.

E se di recente c’è stato un problema, anche in un rapporto, avrete la possibilità di risolverlo definitivamente. E’ il momento ideale per occuparvi della questione e fare chiarezza: vi sentirete sollevati.

