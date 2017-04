Oroscopo Leone del 18 aprile 2017

Oroscopo del 18 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Leone: immergervi nel lavoro…

Avete tutto l’interesse, oggi, a immergervi nel lavoro: vi sentirete in sintonia con voi stessi e il mondo circostante. Vero che la vostra autorità è ancora messa in discussione o siete obbligati a essere autoritari, oppure dovete rispettare un termine di lavoro e vi sentite sotto pressione… Nati intorno al 23, 24 luglio: per il momento meglio non impegnarvi, nemmeno per piccole cose.

