Oroscopo Leone del 18 luglio 2017

Oroscopo del 18 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

il potere di seduzione…

Sensibili al passaggio Venere-Giove: i due pianeti pensano al vostro benessere economico e affettivo. Ma, chi è solo, deve far attenzione a non rimanere affascinato da una persona già impegnata. E’ pur vero che il Leone ama le sfide e questo aspetto vi regalerà energia a sufficienza per esercitare il potere di seduzione sulle persone che vi piacciono… Ma non finisce qui: potreste avere l’immensa gioia di leggere o sentire commenti positivi e incoraggianti che riguardano voi e ciò che fate.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]