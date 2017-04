Oroscopo Leone del 20 aprile 2017

Oroscopo del 20 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Leone: qualche sorpresa…

Il Sole in Toro, gestisce la vostra riuscita e gli insuccessi, più gli avvenimenti ai quali attribuite molta importanza. E in questo periodo, visto che Mercurio è in Ariete e si congiunge a Urano, pianeta dell’imprevisto, nelle prossime settimane potreste avere delle sorprese. Ma non solo voi, tutti più o meno saranno sensibili al passaggio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]