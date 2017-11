Oroscopo Leone del 20 novembre 2017

Oroscopo del 20 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

un complimento non fa mai male…

Vi divertite a prendere un po’ in giro chi vi circonda, fare discorsi che seducono ma anche un po’ troppo complimentosi… Forse è un modo per attirare – eventualmente la clientela – e un complimento, in fondo, non ha mai fatto male a nessuno. Per cui, se funziona, perché no? E mrcoledì, il Sole entrerà in Sagittario: passaggio, per il vostro segno, molto gratificante.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]