Oroscopo Leone del 21 novembre 2017

Oroscopo del 21 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

efficienza e rigore…

Lavoro in cima alle vostre priorità: lo svolgerete con efficienza e avrete un rigore interiore che sarà la vostra forza rispetto a chi vi critica. E sì, poiché gli aspetti attuali potrebbero infatti far arrivare qualche rimprovero sul lavoro che fate o sull’atteggiamento che avete, ossia mettervi in evidenza. Terza decade: periodo eccellente per la professione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]