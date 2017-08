Oroscopo Leone del 22 agosto 2017

Oroscopo del 22 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

un freno nelle spese…

Tendenza a frenarvi sul fronte denaro poiché constaterete che vi siete lasciati andare e dovete assolutamente riprendervi ma… non durerà molto. Vi piace il confort, gratificarvi e affinché vi poniate dei limiti dovete avere un problema nei conti. Non solo, chi vi dice che non ci sia un errore, che non vi sbagliate nella valutazione? Oggi è possibile.

