Oroscopo Leone del 22 aprile 2017

Oroscopo del 22 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Leone: qualcuno ce l’ha con voi ma…

Non ci sono dissonanze importanti che toccano il vostro segno, ma la Luna indica che oggi potreste avere la sensazione che qualcuno ce l’abbia con voi. L’atteggiamento del partner vi sembrerà ambiguo, in alcuni casi, anche freddo… Invece di pensare che ha la luna storta, chiedetevi se per caso non siate responsabili della faccenda. Vi siete forse espressi duramente?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]