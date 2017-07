Oroscopo Leone del 22 luglio 2017

Oroscopo del 22 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

parecchie sorprese…

Buon compleanno, Leone! Il Sole entra nel vostro segno e si unisce momentaneamente a Marte: un aspetto intenso che può scatenare collera o la voglia di lanciarvi in una competizione. Non è escluso che nel corso del transito alcuni Leone, abbiano parecchie sorprese o una battaglia da portare avanti. Ma ci sarà anche chi, tra voi, si farà notare per un’idea stupefacente o, ancora, potrebbe rimanere stupito da una scoperta…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]