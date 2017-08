Oroscopo Leone del 23 agosto 2017

Oroscopo del 23 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

Il Sole entre in Vergine e applicherete qualità e difetti del segno nella gestione dei vostri guadagni. Sarete più parsimoniosi o, al contrario, distribuirete il denaro, ossia darete prova di grande generosità, soprattutto se ne avete a disposizione. Sapete bene, infatti, che non si può regalare ciò che non si possiede… Ma a voi piace fare regali e riceverne, è un simbolo importante e chi vi vuole bene lo sa.

