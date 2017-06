Oroscopo Leone del 23 giugno 2017

Oroscopo del 23 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

recitare la commedia ma…

Generalmente detestate dare un’immagine negativa di voi ma, oggi, dovrete fare uno sforzo per nascondere agli altri che è tutto rose e fiori come vorreste far credere… Per voi le apparenze contano molto e preferite recitare la commedia, fingere che tutto vada bene, invece di dire chiaramente come stanno le cose. Nel periodo Cancro, è raro che il vostro segno abbia riuscite eclatanti: è un tempo di preparazione.

