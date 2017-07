Oroscopo Leone del 23 luglio 2017

Oroscopo del 23 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

perdere la calma…

Il Novilunio nel vostro segno dovrebbe valorizzarvi ma visto che è congiunto a Marte, il rischio è perdiate la calma… Per alcuni esploderà rabbia e risentimento, per altri si tratterà di spendere tante energie in una battaglia. Altri ancora, potrebbero beccarsi un virus o subire un piccolo intervento chirurgico, ad esempio l’estrazione di un dente. Nulla di grave, comunque.

