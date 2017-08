Oroscopo Leone del 24 agosto 2017

Oroscopo del 24 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

Ieri il Sole è entrato in Vergine e ha messo l’accento su dettagli pratici fastidiosi. Ma da oggi, avrete parecchie idee per risolverli e ne sbarazzerete nell’arco di pochi giorni! In ogni caso, Marte è ancora congiunto al vostro Sole: controllate l’impulsività, non prendete decisioni affrettate di cui potreste successivamente pentirvi. Ma pensiamo che l’istinto vi guiderà bene.

