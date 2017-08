Oroscopo Leone del 25 agosto 2017

Oroscopo del 25 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

decisioni originali…

E’ in atto un processo creativo e tutto ciò che da oggi, e nei prossimi giorni, deciderete o intraprenderete sarà originale e perfino un po’ strabiliante. Sarete stupiti voi per primi di aver pensato a una certa cosa alla quale gli altri non erano arrivati… Ma potreste trovarvi, come spesso detto, in un processo evoutivo, che vi porta all’indipendenza, alla libertà.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]