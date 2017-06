Oroscopo Leone del 25 giugno 2017

Oroscopo del 25 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Leone: sostenere una persona…

Il vostro segno non subisce i fulmini di Giove e potreste essere voi a dover sostenere una persona. Spettatori di un’ingiustizia o di un episodio un po’ violento, non potrete esimervi dall’aiutare o, quanto meno, trovare il modo di aiutare anche se il vostro campo d’azione è limitato. Non è escluso che qualche Leone abbia un problema di salute passeggero.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]