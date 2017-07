Oroscopo Leone del 25 luglio 2017

Oroscopo del 25 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

capire al volo chi…

Capacità di analisi, sintesi, rapidità per concludere qualsiasi trattativa: sono i regali che Mercurio in Vergine fa al vostro segno. Avrete anche la possibilità di capire al volo chi avete di fronte e impressionare per la rapidità di anticipare ciò che vuole dire…. Se volete ottenere qualcosa, il modo in cui presenterete la richiesta sarà importante e avrete più opportunità se adotterete la serietà e la metodicità tipiche di Mercurio in Vergine.

