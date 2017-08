Oroscopo Leone del 28 agosto 2017

Oroscopo del 28 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

potete conquistare chiunque…

Venere nel vostro segno, vi dà la possibilità – se volete- di conquistare chiunque… E’ un lunedì in cui avrete di che gioire: una persona vi ha affascinato o nel mirino avete un futura “vittima”? Con Venere, tutto è possibile e per alcuni, può esserci in programma anche una trattativa finanziaria a vostro vantaggio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]