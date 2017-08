Oroscopo Leone del 29 agosto 2017

Oroscopo del 29 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

importanti decisioni…

E’ un’ottimo martedì e il fine settimana sarà dinamite pura! Marte è in armonia con Urano e Mercurio arriva nel vostro segno: prima del 10 settembre, mettete in conto la possibilità di avere importanti conversazioni e prendere delle decisioni. Non è escluso, in ogni caso, che non saranno effettive nell’immediato ma verso la seconda metà di settembre.

