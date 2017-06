Oroscopo Leone del 29 giugno 2017

Oroscopo del 29 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

una questione di denaro…

Una questione di denaro sarà al centro delle vostre preoccupazioni. Nulla di drammatico ma voi lo trasformerete in un problema di Stato. Non penserete ad altro anche se, forse, avete cose ben più importanti da prendere in considerazione ma, soprattutto, più positive! Terza decade: accettate, se vi è possibile, un compromesso: potreste ottenere qualcosa a cui sembra teniate molto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]