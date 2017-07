Oroscopo Leone del 3 luglio 2017

Oroscopo del 3 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

vedere solo ciò che non va…

Il trend odierno è quello di essere negativi, vedere soltanto ciò che non va… Sarà il vostro modo di reagire a qualcosa che avete fatto e di cui non andate orgogliosi. In realtà, ce l’avrete parecchio con voi ma visto che non l’accetterete, ve la prenderete con gli altri, anche se non cìentrano niente. Questa musica durerà fino a mercoledì, poi ritrovere intatto il buonumore e la voglia di regalare gioia a chi vi circonda (per fortuna).

