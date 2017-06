Oroscopo Leone del 30 giugno 2017

Oroscopo del 30 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

un bel fine settimana…

Un bel fine settimana e uno spostamento in casa di amici o parenti vi farà sentire soddisfatti! Farete ridere e rilassare gli altri, sarete travolgenti anche se nella realtà le cose non sono poi così spumeggianti. Alcuni Leone, infatti, di recente potrebbero non essersi sentiti in perfetta forma, qualcosa che li ha messi momentaneamente a terra.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]